انطلقت اليوم الثلاثاء في المركب الجامعي بنواكشوط امتحانات مسابقة اكتتاب 390 موظفًا لصالح عدد من الوزارات، ضمن المسابقة الكبرى المخصصة لاكتتاب 3000 موظف وعامل متعاقد لصالح الدولة.

وتستمر المسابقة على مدى أربعة أيام، يخصص كل يوم منها لإجراء امتحانات المترشحين لصالح أحد القطاعات المعنية، وخُصص اليوم الأول للمترشحين للاكتتاب لصالح وزارة الطاقة والنفط.

وقال رئيس لجنة الإشراف على الامتحان، همدي ولد عبد الله، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الامتحان انطلق في ظروف طبيعية، موضحًا أن دخول المترشحين إلى قاعات الامتحان بدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث تسلموا الألواح الرقمية المخصصة لإجراء الامتحان.

وأضاف أن ملفات المترشحين أُودعت عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما أتاح إتمام العملية بصورة سلسة، قبل فرز الملفات وإعداد اللائحة النهائية، ثم فتح باب التظلمات أمام المترشحين، مؤكدًا اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان نزاهة الامتحان وشفافيته.