بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في منشور لها إن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع موريتانيا ومصر، وتطلعهما إلى مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضافت أن الجانبين شددا على أهمية دفع التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما بحث الوزيران أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية-الموريتانية، مع تطلع القاهرة إلى استضافة الدورة الثالثة للجنة قريبًا، والبناء على نتائج الدورة الثانية للجنة والدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري-الموريتاني، اللتين انعقدتا في نواكشوط، لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتناول الوزيران سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات.