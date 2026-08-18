سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية متفاوتة في مناطق متفرقة من ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية.

الحوض الشرقي

النعمه:

امبيريكا: 70 مم

حاسي تجكانت: 40 مم

النعمه: 40 مم

أجمانيه: 36 مم

انبابه: 35 مم

أعوينات الراجاط: 35 مم

بوخزامه: 30 مم

لخنيك: 30 مم

مقام التيسير: 25 مم

تفرغ زينه: 20 مم

اشميم: 20 مم

اديار زيد: 17 مم

اهل امبيرن: 15 مم

ويزن: 15 مم

آكوينيت: 15 مم

اجريف: 15 مم

بير بافات: 15 مم

امديفينه: 15 مم

شلخت الغار: 10 مم

السليمانيه: 07 مم

شبت اولاد الفاقي: 04 مم

أظهر:

انبيكت لحواش: 55 مم

سيف العافيه: 55 مم

اظليم: 45 مم

افرنانه: 45 مم

اوتيد مامه: 10 مم

ولاته:

انواودار: 25 مم

امريحيم 2: 17 مم

الستريه: 07 مم

عدل بكرو:

اعويج جنبو: 25 مم

جبل: 03 مم

تمبدغه:

تيبركنت: 06 مم

شرم الشيخ: 05 مم

باسكنو:

كوصنه: 25 مم

الحوض الغربي

كوبني:

الصدرة البيظة: 10 مم

كوبني: 04 مم

لعيون:

زاكيه: 09 مم

لعيون: 01 مم