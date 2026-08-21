بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس في نواكشوط، مع قائد أركان الجيوش السنغالية الفريق أول بحري عمر واد، سبل تعزيز التعاون العسكري بين موريتانيا والسنغال، وذلك خلال استقبال خصه به في القصر الرئاسي.

ووصل المسؤول العسكري السنغالي إلى نواكشوط على رأس وفد من القوات المسلحة السنغالية، في زيارة رسمية تأتي في سياق تنامي التنسيق العسكري بين البلدين الجارين.

وتحمل الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التعاون الأمني والعسكري بين موريتانيا والسنغال، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة.

ويشارك في برنامج الزيارة عدد من كبار الضباط الموريتانيين، بينهم قائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، وقائد فرقة التعاون العسكري، وقائد فرقة الدعم، إلى جانب الملحق العسكري الموريتاني في داكار وعدد من قادة المكاتب ورؤساء المصالح بأركان الجيش الجوي.