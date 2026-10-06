الشرطة الموريتانية تعلن تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات

وقالت الشرطة في منشور لها، إن المكتب المركزي حصل على معلومات تفيد بأن هذه الشبكة، قامت بشحن ثلاث سيارات خفيفة إلى ميناء نواكشوط بغرض العبور ( الترانزيت) إلى دولة مجاورة، بعدما خبأت في هياكلها بإحكام كمية هامة من الحبوب المخدرة”.

وأضاف أن “هذه السيارات تم وضعها تحت المتابعة حتى وصلت إلى نقطة العبور الأخيرة، وهناك تم القبض على الأشخاص المستقبلين لها، لتسفر العملية عن حجز السيارات الثلاث و شحنتها المتمثلة في 162,000 قرص من مادة الأكستازي (Ecstasy) المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى سيارة رابعة كانت في انتظارها وعلى متنها ثلاثة أجانب”.