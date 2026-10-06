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نوبل الفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن

محمد يوسف

أعلنت لجنة جائزة نوبل الثلاثاء فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي.

وذكرت اللجنة أن تكريم هالزن جاء “لمساهماته الحاسمة في مرصد +آيس كيوب+ للنيوترينو Neutrino واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي”.

وذهبت جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأميركي كارل دايسروث، والألمانيين بيتر هيجمان، وجورج ناجل، حسب ما أعلنت اللجنة أمس الاثنين.

وجاء ذلك بحسب اللجنة، بسبب اكتشافاتهم المتعلقة بقنوات الأيونات الحساسة للضوء وعلم البصريات الوراثي (Optogenetics).

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