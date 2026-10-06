السنغال.. وفاة أم وطفلها غرقا جراء الأمطار

توفيت امرأة وابنها غرقاً في العاصمة السنغالية دكار، بعد انهيار جدار منزل بسبب أمطار غزيرة، بحسب موقع «SeneNews».

وقال الموقع إن المرأة، آوا نغوم وتبلغ نحو 25 عاماً، وابنها مبابي غنينغ، البالغ نحو أربعة أعوام، توفيا في حي بارسيل أسيني بعد انهيار جدار المنزل ودخول كميات كبيرة من مياه الأمطار إليه.

وأضاف أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث مساء الأحد، وعثرت فرق الإنقاذ على جثتي الضحيتين داخل المنزل، فيما حالت المياه دون إنقاذهما في الوقت المناسب.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على دكار في غمر عدد من الطرق وتعطيل حركة المرور، فيما سجلت بعض مناطق العاصمة وضواحيها كميات تجاوزت 100 مليمتر خلال 24 ساعة، وفق بيانات الأرصاد السنغالية.

وأعلنت السلطات إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الأمطار والفيضانات، مع استمرار عمليات التدخل وتقييم الأضرار.