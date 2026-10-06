ازويرات.. الدرك يصادر 61 كلغ من المخدرات ويوقف 15 مشتبها به

أعلن الدرك الموريتاني أن الكتيبة التابعة له في مدينة ازويرات شمالي البلاد، تمكنت بالتنسيق مع كتيبة نواكشوط رقم1، من تنفيذ عملية وصفها بـ”النوعية” أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب وترويج مخدرات بالغة الخطورة.

وقال الدرك في بلاغ صادر عنه أن “العملية جاءت ثمرة متابعة أمنية واستخباراتية دقيقة لمسار شحنة من هذه المخدرات، مكنت من رصد تحركاتها وتتبعها وصولا إلى ضبطها، حيث بلغ وزنها الإجمالي 61.702 كلغ”.