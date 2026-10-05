مالي.. الجيش “يقضي” على مسلّحين في ضربات جوية وبرّية بتنزواتين

أعلن الجيش المالي، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ “ضربات جوية وبرية دقيقة” ضد مواقع للجماعات الإرهابية المسلحة في بلدة “تينزواتين” والمناطق المجاورة لها بقطاع كيدال، أقصى شمال شرق البلاد.

وأوضح في بيان، أن هذه العمليات تأتي استكمالاً للجهود العسكرية المستمرة ضمن عملية “دوغوكولوكو” للتأمين والمراقبة الدائمة للتراب الوطني.

وأسفرت الحصيلة المؤقتة للضربات حسب البيان عن مقتل عدد من المسلحين، إضافة إلى تدمير نحو عشر سيارات دفع رباعي وشاحنة وعدة دراجات نارية ومعدات عسكرية أخرى.

وأكد استمرار “عمليات الاستطلاع والتمشيط للقيام بتقييم دقيق لنتائج الضربات والقضاء على أي تهديد.”

في غضون ذلك، كانت جبهة تحرير أزواد، قد نفت اليوم الاثنين، أي تقدم للجيش المالي والفيلق الإفريقي الروسي نحو كيدال.

وأوضحت عبر المتحدث باسمها محمد مولود رمضان، أن حضور الجيش يتمثل فقط في غارات جوية بواسطة المسيرات في المنطقة.