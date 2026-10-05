بعد قفزة قياسية.. الهند تحقق في واردات فول الصويا المعلنة من النيجر

تجري السلطات الجمركية الهندية تحقيقاً في ارتفاع واردات فول الصويا المعلن أن منشأها النيجر، وسط اشتباه في أن الشحنات جاءت من نيجيريا وجرى تغيير بيانات منشئها للتهرب من الرسوم الجمركية، وفق مصادر ووثيقة جمركية اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية أن النيجر كانت أكبر مورد معلن لفول الصويا إلى الهند خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رغم إنتاجها أقل من 100 طن متري من هذا المحصول سنوياً، بينما تعد نيجيريا أكبر منتج ومصدر له في أفريقيا.

وطلبت السلطات الجمركية من المستوردين إثبات أن الشحنات المعلنة على أنها قادمة من النيجر تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاء الجمركي، وقالت مصادر حكومية وصناعية إن المستوردين سيضطرون إلى دفع رسوم استيراد بنسبة 45% إذا ثبت تغيير بيانات المنشأ.

وقفزت واردات الهند من فول الصويا إلى مستوى قياسي بلغ 909 آلاف و606 أطنان خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 1996 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الشحنات المعلنة على أنها من النيجر إلى 380 ألفاً و868 طناً، بعدما كانت صفراً، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وقالت إدارة الجمارك الهندية إن إنتاج فول الصويا في النيجر «منخفض جداً»، وإن كميات الواردات تتجاوز مستويات إنتاجها وقدرتها على التصدير، وفق إخطارات قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها.

وبدأ المستوردون الهنود في تلقي الإخطارات أواخر الشهر الماضي، وتوقفوا منذ ذلك الحين عن شراء فول الصويا المعلن أن منشأه النيجر، فيما قد تتعطل شحنات وصلت إلى الموانئ وهي في طريقها إلى وجهتها، بسبب عدم رغبة المستوردين والمصدرين في دفع الرسوم الجمركية البالغة 45%.