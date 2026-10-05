ولد أييه: رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين إلى 25 ألف مقعد هذا العام

قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، اليوم الاثنين، إن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني ارتفعت من نحو 23 ألف مقعد خلال السنة الماضية إلى حوالي 25 ألف مقعد خلال السنة التكوينية الحالية.

وجاء ذلك في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، على هامش زيارة ميدانية لعدد من مؤسسات التكوين المهني في نواكشوط، تزامناً مع انطلاق السنة التكوينية الجديدة.

وأضاف ولد أييه أن نحو 5 آلاف تلميذ يشاركون في مسابقات دخول مؤسسات التكوين المهني والفني، للتنافس على 2600 مقعد تكويني.

وأوضح أن السنة التكوينية الجديدة تنطلق للمرة الأولى في ظل وجود الوكالة الوطنية للتكوين المهني، التي يُنتظر أن تسهم في تعزيز أداء مؤسسات القطاع وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وتحسين مواءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تكوين 115 ألف شاب في مختلف مجالات التكوين المهني، من بداية المأمورية الثانية وحتى سنة 2029.