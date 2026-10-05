تجاوزت حاجز الـ100 ملم.. أمطار متفاوتة على ولايات موريتانية

عرفت عدة ولايات موريتانية، تساقطات مطرية، تجاوزت حاجز الـ100 ملم، في بعض المناطق، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* ولاية الحوض الشرقي:

* مقاطعة النعمة:

* امبيريكه: 40 مم

* مقاطعة عدل بكرو:

* بقله: 10 مم

* عدل بكرو: 02 مم

* ولاية الحوض الغربي :

* مقاطعة الطينطان:

* اعوينات الطل: 125 مم

* مقاطعة كوبني:

* تريدات: 85 مم

* مدبوكو: 45 مم

* الطرحاية: 30 مم

* كوبني: 06 مم

* ولاية لعصابه :

* مقاطعة كنكوصة:

* امجنجر: 80 مم

* مقاطعة باركيول:

* لعويسي: 10 مم

* باركيول: 04 مم

* ولاية كوركول :

* مقاطعة كيهيدي:

* أرون: 35 مم

* دندي: 22 مم

* تيفوندسيفه: 17 مم

* جول: 07 مم

* كورل كوبي: 04 مم

* كيهيدي: 03 مم

* مقاطعة امبود:

* ازريكت أهل احبيب: 121 مم

* فم لكليتة: 115 مم

* الركنو 1: 107 مم

* كوب أهل جعفر: 105 مم

* الخلوة إفلان : 100 مم

* ازريكت مولاي أشريف: 87 مم

* إديشف: 87 مم

* جيبابه: 85 مم

* صبهالله: 85 مم

* كوب أهل كريده: 85 مم

* السلام ولد بقرو: 82 مم

* بعسلة: 80 مم

* أودي لوط: 76 مم

* امبود: 75 مم

* الفدرة: 75 مم

* اكويدة: 65 مم

* المان: 65 مم

* جداها: 60 مم

* تكليت أحديدل: 60 مم

* بديزكن: 60 مم

* أهل سالم: 56 مم (وسُجلت أيضاً 36 مم)

* بودامي: 55 مم

* كراع الفيلة أنوابير: 55 مم

* نوالت بوكادوم: 55 مم

* أمبود القديم: 55 مم

* سليوه1: 50 مم

* ناقوتالا: 50 مم

* أزريكت أهل الحسن: 50 مم

* الخلوة: 50 مم

* بتيك أهل اليماني: 50 مم

* كوب أهل الجاي: 50 مم

* نجاجبني كانديكا: 50 مم

* فرع لادم: 49 مم

* بتيك أهل عالي: 46 مم

* بوذياب أهل هور: 46 مم

* دار السلام: 45 مم

* النعيم: 45 مم

* المطاولة: 45 مم

* الشلخة الزينة: 45 مم

* انجاجبني الشرفة: 41 مم

* تنترامه: 40 مم

* لمسيكم: 35 مم

* بطحت أهل سيدي: 35 مم

* أدباي سليوه: 33 مم

* الدلقة: 06 مم

* مقاطعة مقامة:

* دولل: 45 مم

* تولل: 43 مم

* الفرع: 35 مم

* لمغيمظ: 30 مم

* ضو: 25 مم

* والي: 23 مم

* لحرش: 20 مم

* أهل بوكالي: 20 مم

* يحمه نيري: 19 مم

* الدار البيضاء: 15 مم

* آوشيكش: 15 مم

* بيلكت ليتام: 13 مم

* مقامة: 04 مم

* مقاطعة لكصيبة:

* الزريبة: 15.2 مم

* بتنكل: 14 مم

* لكصيبة: 04 مم

* مقاطعة مونكل:

* لحنيكات: 75 مم

* مجمع أفجار: 45 مم

* جاطل 2: 45 مم

* أزكيلم: 40 مم

* ميت التويميرت: 35 مم

* الراحة: 35 مم

* جاطل 3: 35 مم

* لعريش: 30 مم

* مونكل: 08 مم

* ولاية لبراكنه :

* مقاطعة ألاك:

* شكار: 18 مم

* الواد الغارق: 15 مم

* أغشوركيت: 03 مم

* مقاطعة بوكي:

* زمزم: 120 مم

* أمكيرينات: 120 مم

* ابيدبع تابيت: 120 مم

* دار العافية: 100 مم

* أشابور 1: 90 مم

* لعيب الدخلاني: 85 مم

* دار السلام ودابي: 82 مم

* دار السلام أولاد السيد: 70 مم

* لبودو: 70 مم

* مي مي النزاهة: 70 مم

* دار النعيم: 61 مم

* الجديدة: 59 مم

* روتي: 54 مم

* صاراندوكو: 46 مم

* دار البركة: 40 مم

* أتوجهري: 35 مم

* أروي 1: 34 مم

* دقفك: 32 مم

* الشام: 30 مم

* وابندا: 30 مم

* الدار الخظرا: 30 مم

* امبلاجي: 30 مم

* بوكي: 21 مم

* بغداد: 15 مم

* أرويمدي: 07 مم

* مقاطعة أمبان:

* سوريمالي: 35 مم

* لمبغدد: 15 مم

* أمبان: 03 مم

* مقاطعة بابابي:

* مدينة: 55 مم

* النوارة: 55 مم

* صبو لل: 45 مم

* هيرامبار: 42 مم

* بيلامي: 24 مم

* المريكة: 14 مم

* بابابي: 09 مم

* عبد الل: 09 مم

* حيري: 07 مم

* ولاية اترارزة :

* مقاطعة روصو:

* كر ماديك: 100 مم

* بغداد: 80 مم

* اشكارة: 80 مم

* روصو: 55 مم

* ربينة بلعمش: 50 مم

* الكلم 7: 24 مم

* ديك: 20 مم

* واد سليمان: 10 مم

* مقاطعة اركيز:

* نكر مودي: 60 مم

* فردوس أهل بتا: 35 مم

* نتيزيت: 35 مم

* آجوير: 30 مم

* لمتين: 15 مم

* اركيز: 10 مم

* مقاطعة انتيكان:

* لكصيبه 2: 17 مم

* انتيكان: 15 مم

* مقاطعة بوتليميت:

* بوتمبسكيت: 126 مم

* آغيجيت: 110 مم

* آجوير: 56 مم

* كندلك: 50 مم

* السعيد: 40 مم

* السرور: 36 مم

* بوتليميت: 04 مم

* مقاطعة المذرذرة:

* المبروك: 63 مم

* حسي أفلجيط: 20 مم

* الريان: 15 مم

* التاكيلالت: 15 مم

* مقاطعة كرمسين:

* كرمسين: 10 مم

* ولاية آدرار :

* مقاطعة شنقيط:

* شنقيط: 24 مم

* أكرارت أكطار: 09 مم

* العين الصفرة: 06 مم

* لكريرة: 05 مم

* مقاطعة أطار:

* رأس الطارف: 15 مم

* أطار: 10 مم

* مقاطعة وادان:

* وادان: 28 مم

* ولاية كيديماغه :

* مقاطعة ومبو:

* ويندسينو: 40 مم

* أهل عالي الجديدة: 35 مم

* جاريبا: 25 مم

* تاقوتللا: 18 مم

* مقاطعة غابو:

* جوكنتورو: 45 مم

* تزكرة: 41 مم

* كوري: 34 مم

* الإسلام: 30 مم

* تمبو: 30 مم

* بولحية: 25 مم

* بوتندا: 22 مم

* صبو البيظان: 21 مم

* الجديدة: 21 مم

* غابو: 20 مم

* جاكيلي: 20 مم

* ازنيكي الفلان: 20 مم

* ول الرامي بديزكن: 15 مم

* أمباله دار النعيم: 07 مم

* واعرت التيدومه: 05 مم

* مقاطعة سيليبابي:

* ول امبني صونينكي: 60 مم

* ول امبني أدباي: 50 مم

* حاسي لعطش: 45 مم

* حاسي سيدي: 40 مم

* تنل جيبايه: 35 مم

* امبيقيره تمبو: 25 مم

* واعرت اكحل: 22 مم

* ارتمو: 22 مم

* التاشوط: 21 مم

* سيليبابي: 18 مم

* أهل صمبه: 18 مم

* جالا: 16 مم

* حاسي شكار: 15 مم

* دانقرمو: 15 مم

* توريم مانيدا: 15 مم

* الخشباية: 15 مم

* نيلبا: 10 مم

* اهل سيد امبارك: 10 مم

* أهل يرب: 10 مم

* مقاطعة ولد ينج :

* الدافور: 53 مم

* أويد آمور: 53 مم

* قرية أهل لمرابط: 35 مم

* لحسي لحمر: 30 مم.