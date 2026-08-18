طالب اتحاد قوى التغيير بفتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن تسيير الموارد العمومية خلال عامي 2024 و2025، داعيا إلى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير اقتصر على موارد بقيمة 328 مليار أوقية قديمة من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية قال إنها كانت يفترض أن تخضع للرقابة، معتبرا أن الفارق بين المبلغين يستدعي كشف أسبابه وملابساته.

وانتقد الاتحاد تأخر صدور التقرير وعدم تحديده في حالات عدة المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن الاختلالات، معتبرا أن الاكتفاء بالإشارة والتلميح يثير تساؤلات بشأن نطاق الرقابة وقدرتها على الوصول إلى مراكز النفوذ.

ودعا الاتحاد إلى توسيع عمليات التفتيش لتشمل القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير، ونشر المعطيات والوثائق ذات الصلة لتمكين الرأي العام من معرفة حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات، إلى جانب وضع حد لما وصفه بهيمنة شبكات النفوذ والمقربين من السلطة على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال الاتحاد إن مكافحة الفساد لا تقاس بعدد التقارير المنشورة أو التصريحات بشأن الحكامة، وإنما بما تفضي إليه من تحديد للمسؤوليات ومتابعات قضائية واسترجاع للمال العام، محذرا من أن تفاوت المساءلة بحسب موقع الأشخاص ونفوذهم يقوض الثقة في سيادة القانون.