قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إن صندوق دعم سكن المدرسين سيُموَّل جزئياً من عائدات بيع وحدات سكنية بقيمة 22 مليار أوقية قديمة أنشأتها المندوبية العامة “تآزر” ضمن برنامج “داري”.

وأوضحت في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تمويل الصندوق سيعتمد أيضاً على مساهمة سنوية تُدرج في قانون المالية، إضافة إلى مساهمة مباشرة من المدرسين المستفيدين تبلغ 25 بالمئة من تكلفة الدعم تُسدد على مدى 15 سنة.

وذكر البيان أن الاستفادة من الصندوق تشترط أن يكون المدرس تابعًا لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وله ما لا يقل عن 15 عامًا من الخدمة الميدانية. ويُحدد مبلغ الدعم بـ7 ملايين أوقية قديمة للمدرسين الميدانيين والمؤطرين التربويين، و3.5 ملايين أوقية للمدرسين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية.

وأشار بيان الحكومة إلى أن المرحلة المقبلة تشمل إعداد الإطار القانوني للصندوق من خلال مرسوم ومقرر تنظيمي، وتسريع تسويق الوحدات السكنية عبر لجنة فرعية تضم وزارة الشؤون الاقتصادية، والمندوبية العامة “تآزر”، وشركة “إسكان”.