صادقت الحكومية الموريتانية اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقترح “توسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك”.

ويهدف المشروع إلى توسيع تدخل الشركة ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، وترقية وتثمين منتجات الصيد الموريتانية من اجل الحصول على علامات مستديمة معترف بها دوليا.

كما يسعى إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع آليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية لمنتجات الأسماك.

وتوزع الشركة حسب مديرها العام محمد ولد الشريف أحمد، نحو 55 طنا من الأسماك يوميا على عموم التراب الموريتاني.

جاء ذلك في عرض قدمه المدير منذ أسبوعين حول تطور أداء الشركة خلال السنوات الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بتوسيع شبكة التوزيع.