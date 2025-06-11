قررت الحكومة الموريتانية ترسيم 1865 متعاوناً في مؤسسات الإعلام العمومي، في خطوة تهدف إلى تسوية وضعية شغلت القطاع منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلنه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وباشرت الحكومة منذ أسابيع العمل على تحديد المتعاونين الفعليين وتشخيص الحاجيات البشرية للمؤسسات.

وقدمت اللجنة تقريرها الأسبوع الماضي، أوصى بترسيم 1865 متعاوناً، وبدء استكمال الإجراءات القانونية والإدارية خلال أسبوع، مع استمرار عمليات التدقيق لضمان استيفاء المعايير المطلوبة.

وتشمل المؤسسات المعنية الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي، والتي ظلت تعتمد على مئات المتعاونين دون ترسيم أو تغطية قانونية، ما أثار انتقادات واسعة في القطاع خلال السنوات الماضية.

وتواجه وسائل الإعلام الرسمية في موريتانيا منذ عقود أزمة مزمنة تتعلق بالتشغيل غير المستقر للمتعاونين، حيث ظل المئات منهم يعملون دون ترسيم أو تغطية قانونية كاملة، في ظل ضعف الموارد والهيكلة.

وترى السلطات أن تسوية هذا الملف تمثل خطوة نحو ترسيخ العدالة الإدارية وتعزيز مهنية الإعلام العمومي، كما تأتي استجابة لتطلعات العاملين في القطاع، وفق البيان.