أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تعيينات في وزارة التنمية الحيوانية، جاءت على النحو التالي:

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: د. بابا دمبيا، المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية سابقا، خلفا للدكتور محمد ولد كيه الذي كلف بمهمة أخرى

– مكلف بمهمة: د. عبد الله ولد محمد، طبيب بيطري.

– المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني: د. محمد الحسن اعل بك، رئيس قطاع التحسين الوراثي والتغذية الحيوانية بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا، خلفا للدكتور محمد يحي ولد اباه الذي وصل كأستاذ باحث إلى الحد العمري للإعارة.

– المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية: محمد ولد محمد آسكر، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا.

المفتشية الداخلية

– مفتش: محمد يسلم ولد محمد شعيب، حاصل على ماستر في إدارة الموارد البشرية.

الإدارة المركزية

مديرية تنمية الشعب الحيوانية

– المدير: د. محمد بارك الله بي، مستشار فني بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا، خلفا للدكتور أحمد سالم ولد العربي الذي أصبح يشغل منصب منسق مشروع آوكار.

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي

– المدير: د. محمد ولد كيه، مكلف بمهمة سابقا، خلفا للدكتور لمرابط ولد مكحله الذي اعتمد منسقا لمشروع بوزارة الاقتصاد والمالية.