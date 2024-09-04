تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، يوم غد الخميس ، أن تتميز الحالة الجوية العامة للطقس باستمرار الجبهة المدارية جنوب آدرار مرورا بشمال شرق تيرس الزمور.

وستؤدي هذه الوضعية إلى احتمال تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة و قوية محليا على الحوضين ولعصابة وكوركول وتكانت و كيديماغه وآدرار و على شمال شرق تيرس الزمور وشمال لبراكنة.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى شمالية غربية، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..24-31°

تمبدغه……………………….24-31°

ولاته………………………….24-32°

عدل بكرو …………………. 24-30°

باسكنو …………….………..24-30°

لعيون……………………… 24-33°

الطينطان………………… 25-34°

كيفه…………………………25-36°

كنكوصه……………………25-33°

باركيول……………….…….26-37°

كيهيدي…………………….26-38°

مونكل………………………..26-38°

مقامه………………………25-35°

إمبود……………………….26-35°

ألاك………………..……….26-40°

مقطع لحجار………….…27-40°

بوكى…………………..….26-39°

روصو.…………………….25-34°

أبوتلميت………………..25-39°

أطار..…………………….29-42°

وادان……………………….29-41°

شنقيط…………………..28-40°

أوجفت………………….29-41°

انواذيبو…………………19-26°

تجكجه………..…………26-38°

تيشيت………..………..27-37°

سيلبابي………….……24-33°

ازويرات……….……….23-40°

بئر أم اكرين………….22-40°

أكجوجت……………….26-42°

انواكشوط……………24-29°

وأوضحت الهيئة بأن البحر سيكون قليل الاضطراب على طول السواحل، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 1.25 إلى 2.4 متر.