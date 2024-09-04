أطلقت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية،، اليوم الأربعاء حملة مكافحة الآفات الزراعية للعام 2024 و2025 على مستوى مناطق الإنتاج الزراعي والرعوي في البلاد.

وتهدف هذه الحملة، التي تدوم أربعة أشهر، إلى مكافحة الطيور والآفات الزراعية آكلة الحبوب من خلال طرق بديلة لمكافحتها بعيدا عن استخدام المبيدات المضرة بالبيئة.

وقال وزير الزراعة أمم بيبات، إن الوزارة قررت منذ العام الماضي، نظرا للضرر الذي تلحقه الطيور بالمحاصيل الزراعية، أن تكون حملة مكافحة الآفات الزراعية حملة مستمرة من خلال دمج الحملة الصيفية والخريفية في حملة واحدة من أجل الحصول على النتائج المتوخى منها.

وأضاف أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الظروف مواتية لإطلاق الحملة كما عبر عن ذلك اهتمام المزارعين بها، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستشمل مناطق واسعة من البلاد.

وبين أن الوزارة تعمل على توفير بعض المدخلات الزراعية خاصة البذور والمكننة الزراعية على مستوى المناطق التي توجد فيها الزراعة المطرية والمروية.