وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تم خلال هذا اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تم التطرق للعديد من القضايا الثنائية المشتركة، والقضايا الإقليمية والدولية.

وكان ولد الغزواني قد وصل صباح يوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بيجين، للمشاركة في قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي “فوكاك 2024”، التي سيترأسها إلى جانب نظيره الصيني شي جين بينغ. القمة التي احتضنتها بيجين، اليوم، تحت عنوان “التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني – إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”.