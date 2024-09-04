أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم إنهاء مهام الجزائري رشيد مجيبة، الذي كان يشغل منصب المستشار الفني لقسم التحكيم.

وقالت الاتحادية في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي في إطار عمليات التحديث والعصرنة التي تجريها الاتحادية، على الجهاز الإداري للمؤسسة.

وأضافت أن إعادة هيكلة قسم التحكيم ضرورية لمواكبة هذه العملية، سعياً إلى تعزيز مسار تطور التحكيم في البلاد، وخاصة في هذه المرحلة التي تميزت بإدخال ابتكارات تكنولوجية مهمة، كنظام تقنية التحكيم المساعد بواسطة الفيديو “فار”.

وقررت الاتحادية تعيين الحكم الدولي الموريتاني السابق، خبير التحكيم، لمغيفري بوشعاب، مديراً لقسم التحكيم.

وتقدمت بالشكر لرشيد مجيبة على كافة الجهود التي بذلها، على مدى السنوات السبع الماضية، لتطوير التحكيم في موريتانيا، معتبرة أنه سيظل عضواً بارزاً في أسرة كرة القدم الموريتانية، التي ستحتفظ له بالكثير من التقدير والاحترام، نظير ما قدمه لها من خدمة جديرة بالثناء، وما أفادها به من خبرة وتجربة.