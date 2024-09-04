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Mauritel

مصرع ثلاثة أشخاص في حادث سير على طريق تجكجة-أطار

أحمد كليبواسطة
أرشيف

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرون في حادث سير وقع مساء يوم الثلاثاء على طريق تجكجة-أطار، وفقًا لما ذكرته منظمة “معًا للحد من حوادث السير”.

وقالت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن المصابين في الحادث، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بالإضافة إلى سيارات شخصية.

ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه معدل حوادث السير في موريتانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار قلقًا واسع النطاق.

وسبق أن أعلنت الحكومة في عام 2021، عن استراتجية جديدة، ضمن خطة وطنية متعددة القطاعات للسلامة الطرقية، تهدف إلى خفض معدلات الحوادث وتأثيراتها بنسبة 50 في المائة في أفق 2024.

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موري نت
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