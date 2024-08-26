أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم الاثنين، وفاة طفل غرقا في قرية أفيرني التابعة لمقاطعة جيكني، وتضرر عشرات المساكن في عدة ولايات، جراء الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الساعات الأخيرة.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، التي ترصد الأضرار الناجمة عن موسم الأمطار، أن التساقطات المطرية تسببت كذلك في انهيار بعض الفصول المدرسية في قرى لويد2، فتيله، و ادريست البيظ بالإضافة إلى تضرر مساكن ومحلات تجارية لبعض المواطنين في عدة انحاء من الوطني.

كما تضررت بعض المساكن في مدينة النعمه، و قرى:(اجريف، آبنابه، ايدكوهار)، وكذلك تضرر بعض المساكن في قريتي: ولد الرامي و بديزگن التبعة لمقاطعة غابو في ولاية كيديماغا.

وفي ولاتة تضررت بعض المساكن والحوانيت و المواشي، في قرى:(انواودار، برباره، الستريه)

كما سجلت بعض الأضرار بطريق: المذرذره- اركيز في ولاية اترارزة، وتضرر عدد من المساكن في قرى ببلديتي لكصيبه و كانكي بولاية كوركول.