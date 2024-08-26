أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين عن استدعاء البرلمان لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر بناءً على تقرير من الوزير الأول ووفقاً للمادة 53 من الدستور.

وتتضمن الدورة جدول أعمال يشمل تقديم إعلان السياسة العامة للحكومة، إلى جانب مناقشة عدة مشاريع قوانين مهمة.