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الإثنين, 26 أغسطس
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استدعاء البرلمان لدورة استثنائية لعرض سياسة الحكومة

أحمد كليبواسطة
أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين عن استدعاء البرلمان لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر المقبل.
جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر بناءً على تقرير من الوزير الأول ووفقاً للمادة 53 من الدستور.
وتتضمن الدورة جدول أعمال يشمل تقديم إعلان السياسة العامة للحكومة، إلى جانب مناقشة عدة مشاريع قوانين مهمة.
ومن بين هذه المشاريع، إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر في 23 فبراير 1965 المتعلق بنظام الهجرة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتناول مدونة الهيدروجين الأخضر.
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