عثر صباح اليوم الاثنين على جثمان الطفل إزيدبيه ولد المخطار الذي جرفته السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة النعمة ليلة الجمعة/ السبت.

وشاركت في عمليات البحث، التي استمرت ثلاثة أيام تحت إشراف والي الولاية المساعد عبدالرحمن أحمد داده، الوالي وكالة، فرق من المنطقة العسكرية الخامسة، ومندوبية الأمن المدني وتسيير الأزمات، والتجمع الجهوي رقم واحد للحرس الوطني، والشرطة، بالإضافة إلى متطوعين من المجتمع المدني وأفراد من أسرة الطفل المفقود.

وكان أهل الطفل المتوفي قد فقدوا التواصل معه لمدة ثلاثة أيام، بعد السيول التي شهدتها مقاطعة النعمة ليلة الجمعة/ السبت.