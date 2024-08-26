أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، اليوم الاثنين، إن السنة الجامعية لـ 2024-،2025، ستشهد افتتاح ليصانص مهنية في التربية، مصممة من أجل تكوين سلك لأساتذة الإعدادية.

وقال الوزير خلال ورشة تصميم الخطط الدراسية للإجازات المهنية في التربية بالمدرسة العليا للتعليم، إن المتفوقين من بين المسجلين فيه، يواصلون في مختلف التخصصات دراستهم في مسلك ماستر مهني في التربية ليصبحوا أساتذة للسلك الثانوي، ويواصل المتفوقون من بين هؤلاء دراستهم لإجراء امتحانات التبريزأو الانخراط في مسلك الدكتوراه في علوم التربية، حتى يتأهلوا للتدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي.