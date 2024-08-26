أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا اليوم عن قرار جديد يقضي بتوقف منح الطلاب الناجحين في البكالوريا للدراسة في الخارج، حيث سيقتصر الابتعاث على مرحلتي الماجستير والدكتوراه فقط.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية جديدة تسعى إلى تعزيز استقلالية التعليم العالي الوطني وقدرته على استيعاب جميع الناجحين في البكالوريا، والتي وصلت إلى 98.5% في السنة الجامعية الماضية.

الوزارة أشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس التقدم الملحوظ في نظام التعليم العالي في موريتانيا منذ عام 2019، والذي شمل زيادة عدد المؤسسات التعليمية، توسيع قدرتها الاستيعابية، وتحسين الظروف الدراسية للطلاب، مما يساهم في تعزيز فرص تشغيل الخريجين وتطوير الكفاءات الوطنية.