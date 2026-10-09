نظمت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ليل الخميس/الجمعة، في نواكشوط حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الوحدة الألمانية.

وقال السفير الألماني المعتمد لدى موريتانيا، فلوريان ربندل، إن العلاقات الموريتانية الألمانية، التي تدخل عامها السادس والستين، شهدت خلال السنة الماضية زخما ملحوظا، مما يعكس متانة الشراكة الثنائية وعمق التعاون القائم بين الجانبين.

وأضاف أن التعاون المشترك أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بنجاح، مشيرا إلى افتتاح الرصيف الجديد لخفر السواحل الموريتاني في نواذيبو، المنجز بدعم من بنك التعاون الألماني.

كما أوضح أن ألمانيا تعهدت خلال المفاوضات الثنائية في نواكشوط بتقديم حزمة تمويلية بقيمة 54 مليون يورو، خصص جزء كبير منها للتكوين المهني، إلى جانب دعم الجهود الموريتانية في مجالات المناخ والهجرة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ومثّل الحكومةَ في هذا الحفل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، والمستشار برئاسة الجمهورية هارونا اتراوري، ومستشارة الوزير الأول للشؤون السياسية، هندو عينينا .