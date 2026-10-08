قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، إن توصيات لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط تتضمن اتخاذ إجراءات إدارية بحق المقصرين، ومتابعات قانونية بحق المخالفين للنظم والقوانين، موجها القطاعات الحكومية المعنية بالبدء في تنفيذ التوصيات.

وأوضح ولد اجاي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمة، أن الإجراءات الإدارية ستُحدد وفق المسؤوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية والإهمال غير المقصود، فيما تشمل المسارات القانونية المخالفات التي تستوجب المتابعة بموجب القوانين المعمول بها.

ودعا الوزير الأول إلى إعادة تأهيل المحطتين المتضررتين واتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار حوادث مماثلة، كما وجّه بإعداد خطة تنظيمية وتطويرية للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، بهدف تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة تسيير المشاريع الاستثمارية.

وقال ولد اجاي إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه بنشر تقرير لجنة التحقيق أمام الرأي العام بشفافية، وبالتنفيذ الشامل والدقيق لتوصياته. وجاءت تصريحات الوزير الأول عقب اجتماع اللجنة الوزارية، بعد تسلّم الرئيس التقرير النهائي والاستماع إلى عرض بشأن خلاصاته وتوصياته.