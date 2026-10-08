وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة اليوم الخميس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالتحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط، وألزمها بنشر التقرير وإتاحته للرأي العام.

وقالت رئاسة الجمهورية في إيجاز صحفي إن الرئيس اطلع، خلال استقباله رئيس اللجنة بحضور الوزير الأول المختار ولد اجاي في القصر الرئاسي بنواكشوط، على سير عمل اللجنة وأبرز ما خلص إليه تقريرها النهائي بعد استكمال مهامها.

وأضافت الرئاسة أن ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتوصيات الواردة في التقرير، وإتاحته للرأي العام بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على مضامينه ونتائج التحقيق والتوصيات التي خلص إليها.

وشُكلت لجنة التحقيق عقب حريقي محطتي التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط خلال أغسطس الماضي، واللذين تسببا في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في العاصمة.

ويرأس اللجنة كان بوبكر، وقد كُلّفت بالتحقيق في ملابسات الحريقين وما ترتب عليهما، قبل أن تستكمل أعمالها وترفع تقريرها النهائي إلى السلطات.