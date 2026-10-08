قال مصدر لصحراء ميديا إن الحكومة الموريتانية قررت نشر الملخص التنفيذي لتقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي تحويل الكهرباء الشرقية والغربية في نواكشوط.

وأضاف المصدر أن القرار جاء خلال اجتماع الوزير الأول المختار ولد اجاي مع أعضاء اللجنة، واللجنة الوزارية، زوال اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط.

وأوضح المصدر أن الملخص يتضمن أبرز المعطيات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن التقرير جاء مطولاً، ما دفع إلى اعتماد ملخص تنفيذي لنشره.

وجاء قرار نشر التحقيق بناء على أوامر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي التقى اليوم رئيس اللجنة كان بوبكر والوزير الأول المختار اجاي، وفق المصدر.

وحققت اللجنة في ملابسات الحريقين اللذين اندلعا في محطتي التحويل الشرقية والغربية خلال أغسطس الماضي، وتسببا في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في العاصمة.

واندلع الحريق الأول في محطة التحويل الشرقية، بجهد 33/15 كيلوفولت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من توجنين ودار النعيم وأحياء في عرفات، قبل أن يندلع حريق ثان في اليوم التالي بمحطة التحويل الغربية، متسبباً في انقطاع التيار عن معظم تفرغ زينة وأجزاء من لكصر والسبخة، وتأثر الخطوط المغذية لمطار نواكشوط الدولي أم التونسي وميناء تانيت ومنطقة أغنودرت.

وشُكلت اللجنة للتحقيق في أسباب الحريقين وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهما، إلى جانب تقييم إجراءات التعامل مع الحادثين وإعادة الخدمة الكهربائية، وخطط الطوارئ وإعادة تأهيل المحطتين.

وترأس اللجنة عثمان مامودو كان، وضمت في عضويتها سيدي محمد ولد بيده، وعثمان تال، ومحمد الكوري الشين، ومحمدو يحيى بابا، إضافة إلى خبراء من شركتي ECG السويسرية وINTEC الألمانية.

واستمعت اللجنة خلال عملها إلى مسؤولين وموظفين في الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، وممثلين عن شركات موردة، كما استدعت عشرات الأشخاص للاستماع إلى إفاداتهم بشأن ملابسات الحريقين وظروف تشغيل المحطتين.