السنغال تسعى لاتفاق بشأن إعادة هيكلة ديونها بحلول ديسمبر

تسعى السنغال للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الرسميين وحملة السندات بحلول ديسمبر المقبل، وذلك بعد انكشاف ديون غير معلنة تقدر تحليلات بنحو 13 مليار دولار، وفق ثلاثة مصادر نقلت عنها وكالة رويترز.

وأوضحت المصادر أن الحكومة السنغالية أعلنت ذلك خلال أول اتصال لها مع المستثمرين لعرض خطتها لمعالجة الديون، بعد إعلانها الشهر الماضي أنها ستطلب “معالجة” ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

كما تعتزم السنغال السعي إلى “مساهمة بناءة” من عقود مبادلة إجمالي العائد، التي تبلغ قيمتها الإجمالية القائمة نحو تريليون فرنك أفريقي، أي ما يعادل 1.72 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الحكومة اجتمعت أواخر الشهر الماضي مع الدائنين الرسميين وحملة السندات والبنوك التي تحمل ديونا غير مرتبطة بالسندات، مشيرة إلى أن المجموعة الأخيرة شكلت لجنة لتنسيق المفاوضات خلال عملية إعادة الهيكلة.

وبموجب الإطار المشترك “المعزز”، تستهدف السنغال إجراء مفاوضات متوازية مع القطاع الخاص والدائنين الرسميين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الأطراف.

وتبلغ قيمة السندات القائمة نحو 5.2 مليارات دولار، فيما قالت لجنة تمثل حملة السندات إن حيازات أعضائها تبلغ قيمتها الاسمية 2.2 مليار دولار، وفق العرض الذي قدمته الحكومة للمستثمرين واطلعت عليه رويترز.