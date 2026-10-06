تساقطات مطرية متفاوتة على مناطق واسعة من موريتانيا

سجلت مقاييس المطر، الاثنين، تساقطات مطرية متفاوتة في عدة ولايات موريتانية، وفقا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وجاءت المقاييس على النحو التالي:
الحوض الشرقي :
عدل بكرو :
بقله 10 مم
عدل بكرو 02 مم
كوركول :
أمبود :
الركنه 2 100 مم
بتك اهل اليماني 95 مم
بتك اهل عالي 95 مم
الخلوه 95 مم
العداله 80 مم
أحسي أحمد طالب 80 مم
اندام ميت 77 مم
جاجبني كانديكا 66 مم
كوب اهل الجاي 65 مم
ادباي اهل كلاي 55 مم
جداها 50 مم
الحامظية 1 35 مم
المطاوله 22 مم
ألمان 20 مم
أمصب تكوبره 16 مم
مونكل :
بوكدره 67 مم
ميت البطحه 46 مم
بكل 33 مم
الحله 20 مم
فجار الشيخ المني 20 مم
كيهيدي :
إرن 35 مم
تفند سيفه 25 مم
تجمع العطف 25 مم
كورل كوبي 25 مم
سيفه 24 مم
دندي 22 مم
ورو بوكر 20 مم
كوندل 19 مم
تكوماجي 18 مم
امبول 17 مم
مقامه :
اتويجيله 65 مم
تولل 55 مم
والي 51 مم
بيلكت اليتامه 45 مم
جينكيري 40 مم
صنكو 35 مم
ضـــو 30 مم
يمه نيري 16 مم
مقامه 16 مم
الدار البيضاء 15 مم
لكصيبه :
مفتاح الخير 30 مم
لبراكنه :
مال :
لكند 35 مم
بورة التجمع 30 مم
صدة الخظارة 25 مم
الكربالة 20 مم
بوكي :
أشابور 85 مم
الرشيد الكلم 19 75 مم
قرية عروة 45 مم
اترارزة :
كرمسين :
بوحجرة 56 مم
بيرت 30 مم
كرمسين 30 مم
انتيكان :
لكصيبة 2 35 مم
روصو :
ديك 20 مم
بغداد 04 مم
اركيز :
آجوير 12 مم
آدرار :
شنقيط :
شنقيط 02 مم
داخلت نواذيبو :
انواذيبو :
انواذيبو 30 مم
بولنوار 70 مم
تيرس زمور :
افديرك :
افديرك 30 مم
ول اجولي 12 مم
اتواجيل 06 مم
ازويرات :
ازويرات 20 مم
إينشيري :
أكجوجت :
اللويبده 45 مم
افريزوان 13 مم
ابينينه 13 مم
لحريشة 10 مم
اسميعه 08 مم
أكجوجت 08 مم
بنشاب :
بنشاب 10 مم
نواكشوط الغربية :
تفرع زينة 03 مم
السبخة 09 مم
نواكشوط الجنوبية:
عرفات 01 مم
الميناء 10 مم
الرياض 10 مم
نواكشوط الشمالية :
تيارت 25 مم.