تساقطات مطرية متفاوتة على مناطق واسعة من موريتانيا

سجلت مقاييس المطر، الاثنين، تساقطات مطرية متفاوتة في عدة ولايات موريتانية، وفقا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

عدل بكرو :

بقله 10 مم

عدل بكرو 02 مم

كوركول :

أمبود :

الركنه 2 100 مم

بتك اهل اليماني 95 مم

بتك اهل عالي 95 مم

الخلوه 95 مم

العداله 80 مم

أحسي أحمد طالب 80 مم

اندام ميت 77 مم

جاجبني كانديكا 66 مم

كوب اهل الجاي 65 مم

ادباي اهل كلاي 55 مم

جداها 50 مم

الحامظية 1 35 مم

المطاوله 22 مم

ألمان 20 مم

أمصب تكوبره 16 مم

مونكل :

بوكدره 67 مم

ميت البطحه 46 مم

بكل 33 مم

الحله 20 مم

فجار الشيخ المني 20 مم

كيهيدي :

إرن 35 مم

تفند سيفه 25 مم

تجمع العطف 25 مم

كورل كوبي 25 مم

سيفه 24 مم

دندي 22 مم

ورو بوكر 20 مم

كوندل 19 مم

تكوماجي 18 مم

امبول 17 مم

مقامه :

اتويجيله 65 مم

تولل 55 مم

والي 51 مم

بيلكت اليتامه 45 مم

جينكيري 40 مم

صنكو 35 مم

ضـــو 30 مم

يمه نيري 16 مم

مقامه 16 مم

الدار البيضاء 15 مم

لكصيبه :

مفتاح الخير 30 مم

لبراكنه :

مال :

لكند 35 مم

بورة التجمع 30 مم

صدة الخظارة 25 مم

الكربالة 20 مم

بوكي :

أشابور 85 مم

الرشيد الكلم 19 75 مم

قرية عروة 45 مم

اترارزة :

كرمسين :

بوحجرة 56 مم

بيرت 30 مم

كرمسين 30 مم

انتيكان :

لكصيبة 2 35 مم

روصو :

ديك 20 مم

بغداد 04 مم

اركيز :

آجوير 12 مم

آدرار :

شنقيط :

شنقيط 02 مم

داخلت نواذيبو :

انواذيبو :

انواذيبو 30 مم

بولنوار 70 مم

تيرس زمور :

افديرك :

افديرك 30 مم

ول اجولي 12 مم

اتواجيل 06 مم

ازويرات :

ازويرات 20 مم

إينشيري :

أكجوجت :

اللويبده 45 مم

افريزوان 13 مم

ابينينه 13 مم

لحريشة 10 مم

اسميعه 08 مم

أكجوجت 08 مم

بنشاب :

بنشاب 10 مم

نواكشوط الغربية :

تفرع زينة 03 مم

السبخة 09 مم

نواكشوط الجنوبية:

عرفات 01 مم

الميناء 10 مم

الرياض 10 مم

نواكشوط الشمالية :

تيارت 25 مم.