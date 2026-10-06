موريتانيا إلى الأمام: ولد المعيوف يمثل أمام قاضي التحقيق غدا

قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام اليوم الثلاثاء إن قاضي التحقيق أصدر مذكرة لاستخراج عضو المكتب التنفيذي للحزب اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف من السجن، للمثول أمامه صباح الأربعاء، بعد 42 يوماً من توقيفه وإيداعه السجن.

وأوضح رئيس الحزب أن جلسة التحقيق مقررة الساعة العاشرة صباحاً، في أول تطور من هذا النوع منذ إيداع ولد المعيوف السجن.

وكان ولد المعيوف قد أُحيل إلى قاضي التحقيق وأُودع السجن في سبتمبر، على خلفية قضية بدأت باستدعائه إلى مفوضية الجرائم السيبرانية، بعد تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه تنتقد الحكومة. وذكر رئيس الحزب حينها أن النيابة وجهت إليه تهمتين تتعلقان بتهديد الأمن العام وإفشاء أسرار.

ويقول حزب موريتانيا إلى الأمام إن توقيف القيادي في صفوفه ذو دوافع سياسية، وسبق أن أعلن على خلفية القضية الانسحاب من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطي ومقاطعة الحوار السياسي المرتقب.

وطالب رئيس الحزب في منشوره بالإفراج الفوري عن ولد المعيوف والاعتذار له ولأسرته وللحزب، مؤكداً تمسك الحزب بالحقوق الدستورية.