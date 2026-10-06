مالي.. الجيش يدخل كيدال من دون مقاومة

دخل الجيش المالي وشركاؤه الروس مدينة كيدال شمال شرق البلاد، بعد ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر، في إطار عملية عسكرية لاستعادة المدينة الاستراتيجية، حسب مصادر محلية.

ولم يعلن الجيش ذلك بشكل رسمي، لكن إذاعة فرنسا الدولية، قالت إن الجيش المالي وصل إلى كيدال من دون أن يواجه مقاومة أو يخوض معارك، بعد انسحاب جبهة تحرير أزواد من المدينة.

وكان الجيش قد عزز مواقعه في أنيفيس وأغيلهوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمهيدًا لهجوم يهدف إلى استعادة كيدال، التي سيطرت عليها في أبريل الماضي جبهة تحرير أزواد (FLA) ، إلى جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأعلنت جبهة أزواد اليوم الثلاثاء انساحبها من المدينة، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء تدبير عملياتي مؤقت، يهدف كذلك إلى الحفاظ على قدراتها البشرية واللوجستية في كامل جاهزيتها. وقد تم هذا الانسحاب المنظم من المدينة دون أن تخوض قوات الجبهة، حتى الآن، أي مواجهة مباشرة.”