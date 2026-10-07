الإنصاف: مطالب استمرار نهج الرئيس ستأخذ مسارها في الوقت المناسب

قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، إن المطالب الداعية إلى استمرار المشروع السياسي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «ستأخذ مسارها في الوقت المناسب» عندما تتهيأ الظروف الملائمة.

وأوضح الحزب، في بيان عقب اجتماع لجنته الدائمة مساء الثلاثاء، إن منتخبيه وأطره ومناضليه عبروا خلال الأنشطة الأخيرة عن رغبتهم في مواصلة مشروع الغزواني، معتبرا أن هذه الدعوات تعكس تقديرًا لما تحقق ورغبة في استمرار مسار الإصلاح والتنمية والاستقرار.

وأضاف الإنصاف أن قرار المكتب السياسي القاضي ببحث السبل والإجراءات الكفيلة بالاستجابة لهذه المطالب «سيأخذ مساره في الوقت المناسب»، وذلك «في إطار المسارات السياسية والدستورية ذات الصلة».

وتأتي تصريحات الحزب وسط دعوات داخل الأغلبية الحاكمة إلى ترشح الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما قوبل برفض من قوى معارضة حذرت من أي تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية.