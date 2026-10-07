الشرطة تعلن إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين إلى داخل البلاد

أحبط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محاولة لتهريب شحنة من الكوكايين إلى داخل التراب الموريتاني، عبر الحدود البرية، قادمة من إحدى دول الجوار، حسب ما أعلنت الشرطة الموريتانية.

وقال بيان صدر عن الشرطة إن العملية،أسفرت عن توقيف المشتبه به، من جنسية أجنبية، وضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات ذات الخطر البالغ، “الكوكايين”، كانت مخبأة داخل هيكل سيارة رباعية الدفع، إضافة إلى حجز السيارة المستخدمة في عملية التهريب.

وأضاف البيان أن المشتبه به والمحجوزات تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بعد استكمال الإجراءات.