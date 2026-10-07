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Mauritel

الشرطة تعلن إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين إلى داخل البلاد

أحمدُ ولد الحسن
أحبط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محاولة لتهريب شحنة من الكوكايين إلى داخل التراب الموريتاني، عبر الحدود البرية، قادمة من إحدى دول الجوار، حسب ما أعلنت الشرطة الموريتانية.
وقال بيان صدر عن الشرطة إن العملية،أسفرت عن توقيف المشتبه به، من جنسية أجنبية، وضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات ذات الخطر البالغ، “الكوكايين”، كانت مخبأة داخل هيكل سيارة رباعية الدفع، إضافة إلى حجز السيارة المستخدمة في عملية التهريب.
وأضاف البيان أن المشتبه به والمحجوزات تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بعد استكمال الإجراءات.
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