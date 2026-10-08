افتتاح فرع للمدرسة المغربية للهندسة في موريتانيا

افتتحت المدرسة المغربية لعلوم المهندس فرعا في موريتانيا، الخميس، في خطوة توسع حضور مؤسسات التعليم العالي المغربية في البلاد، وتضيف برامج جديدة في تخصصات الهندسة المدنية والبناء وإدارة المشاريع.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين على افتتاح الفرع في نواكشوط، الذي يقدم تخصصات تشمل الهندسة المدنية والأشغال العمومية والجيوتقنية والهيدروليكا الحضرية، إلى جانب نظم إدارة معلومات البناء.

وقال ولد أمين إن افتتاح الفرع يعكس التعاون بين موريتانيا والمغرب في مجال التعليم العالي، مضيفا أن تطوير التكوين وتنويع التخصصات من أهداف الإصلاحات التي يشهدها القطاع.

وقال المدير العام لمجموعة المدرسة المغربية لعلوم المهندس محمد الرحابي إن الفرع سيعمل بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية موريتانية، من بينها المدرسة العليا متعددة التقنيات والمعهد العالي للرقمنة، بهدف توسيع التكوين الهندسي وتعزيز تبادل الطلبة والأساتذة والخبرات.

من جهته، قال المدير العام للفرع في موريتانيا أحمد سالم ولد عبد الرؤوف إن المؤسسة تستهدف إعداد مهندسين موريتانيين في مجالات منها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والهندسة المدنية والبناء.

وقال السفير المغربي لدى موريتانيا حميد شبار إن افتتاح الفرع يعكس استمرار التعاون بين البلدين في التعليم والتكوين، مؤكدا استعداد المغرب لمواصلة هذا التعاون.