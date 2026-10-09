قال السفير الألماني المعتمد لدى موريتانيا، فلوريان ربندل، الخميس، إن العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الماضي زخماً ملحوظاً، تجسد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة وزير الخارجية الألماني إلى موريتانيا نهاية يوليو الماضي.

وأضاف ربندل، خلال حفل نظمته السفارة الألمانية في نواكشوط بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، أن العلاقات بين البلدين تدخل عامها السادس والستين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أثمر عن تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وأوضح السفير أن من أبرز هذه المشاريع افتتاح الرصيف الجديد لخفر السواحل الموريتاني في نواذيبو، المنجز بدعم من بنك التعاون الألماني، لافتاً إلى تعهد ألمانيا بتقديم حزمة تمويلية بقيمة 54 مليون يورو، خُصص جزء كبير منها للتكوين المهني.

وأشار إلى أن بلاده تدعم الجهود الموريتانية في مجالات المناخ والهجرة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر الحفل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الموريتانيين.

