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خلف قتلى ومصابين.. موريتانيا تدين استهداف مطارين سعوديين

محمد الهادي

أدانت موريتانيا، الخميس، ما وصفته بالاعتداءات “الإرهابية” التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي بالرياض وأبها الدولي في السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار.

وقالت موريتانيا، في بيان، إنها تتضامن بالكامل مع السعودية، وتؤكد وقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقدمت موريتانيا تعازيها إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجومين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين يومي الثلاثاء والأربعاء، وتسببا في أضرار مادية.

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