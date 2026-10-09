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موريتانيا.. الوزير الأول يقدم استقالة حكومته للرئيس

محمد الهادي
أرشيف.

قدم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق ما أعلنت الرئاسة الموريتانية.

وقالت الرئاسة إن ولد الشيخ الغزواني استقبل ولد أجاي، الذي قدم له استقالة حكومته.

ولم تذكر الرئاسة الموريتانية تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة أو الخطوات المقبلة المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد استقبل، أمس، الوزير الأول المختار ولد أجاي ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وتسلم تقرير اللجنة الذي تضمن توصيات باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتحديد المسؤوليات.

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