ولد اجاي: أتحمل مسؤولية ما كان من نقص في عمل الحكومة

حمل الوزير الأول الموريتاني المستقيل المختار ولد اجاي نفسه مسؤولية أوجه القصور في عمل حكومته، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب تقديم استقالة حكومته، اليوم الجمعة، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال ولد اجاي إنه يشكر ولد الغزواني على الثقة التي منحه إياها منذ تكليفه بتنسيق العمل الحكومي في الثاني من أغسطس آب 2024، وعلى ما حظي به من توجيهات ودعم ومواكبة طوال فترة عمله.

وأضاف أن ما تحقق من نتائج يعود إلى توجيهات الرئيس، موجها الشكر إلى الوزراء والفرق الإدارية التي عمل معها.

وجاء التصريح بعد ساعات من نشر نتائج التحقيق في حرائق محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط، الذي كشف عن اختلالات في إعداد مشروع إنشاء ثلاث وصلات كهربائية وتنفيذه ومراقبته، من بينها تغيير الشركة المنفذة مواصفات الكابلات من دون استكمال الاختبارات الفنية المطلوبة، وضعف الإشراف على الأشغال، وتشغيل الوصلات رغم وجود تحفظات فنية.

وخلص التحقيق إلى أن الحريقين اندلعا في خلايا كهربائية مُدّت كابلاتها الشركة المنفذة، لكنه لم يجزم بأن الكابلات تسببت في الحريقين. وأشار إلى أن اختبارات النوع الخاصة بالكابل المستخدم لم تكن متوافرة، وأن الاستشاري لم يعاين الكابل قبل دفنه، كما سمح بتشغيل الوصلات رغم ملاحظات فنية.

وسجل التحقيق أيضا أوجه قصور في إجراءات إسناد الصفقة، قائلا إن الشركة الفائزة لم تكن مؤهلة لتنفيذها، وإن آجال الإنجاز المحددة بأربعة أشهر لم تكن واقعية مقارنة بتقديرات فنية تراوحت بين عشرة أشهر وسنة. وأوصى بإنهاء العقد، إلى جانب إجراء تقييم شامل للسلامة في منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء وتعزيز التنسيق مع الحماية المدنية للاستجابة السريعة للحرائق.