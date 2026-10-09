الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا بين 60 و 90 ملم في اترارزة ونواكشوط

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أن تتراوح المجاميع المطرية بين 60 و90 ملم في بعض مناطق ولاية اترارزة والعاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة في منشور لها اليوم الجمعة إن هذه النوقعات متعلقة بالفترة الممتدة من 8 إلى 13 من شهر أكتوبر الجاري.

وسبق للهيئة أن توقعت في الفترة ذاتها بهطل ما بين ضعيفة الي متوسطة و أحيانا قوية محليا علي بعض مناطق الحوضين و لعصابه و كيدي ماغه و كوركل و تكانت و لبراكنه و اترارزه و ادرار و انشيري وتيرس زمور و نواكشوط الذي من المتوقع أن تصله الأمطار في نهاية هذه الفترة.