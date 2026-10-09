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بعد استقالة الحكومة.. ولد اجاي يثمن جهود طاقم ديوانه

محمد الهادي

ثمن الوزير الأول المستقيل المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، جهود طاقم ديوانه، مشيدًا بما أبداه أعضاؤه من جدية وإخلاص وروح مسؤولية خلال فترة ترؤسه للحكومة.

وقالت الوزارة الأولى إن ولد أجاي عقد اجتماعًا مع طاقم ديوانه بمقر الوزارة الأولى، عقب تقديم استقالة الحكومة.

وأكد ولد اجاي أهمية مواصلة العمل بروح مهنية ووطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى خدمة البلد، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان ولد أجاي قدم اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن تولى تنسيق العمل الحكومي منذ 2 أغسطس 2024.

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