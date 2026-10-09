الرئيس الموريتاني يجدد الثقة في ولد أجاي ويكلفه بتشكيل الحكومة

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشخ الغزواني الثقة في الوزير الأول المستقيل المختار ولد أجاي، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل المختار ولد اجاي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقدم ولد ولد أجاي اليوم الجمعة استقالة حكومته للرئيس الموريتاني، خلال لقاء جمعهما بالقصر الرئاسي بنواكشوط.

وعين اجاي وزيرا أول من طرف ولد الغزواني بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أن يقدم استقالته اليوم، بعد أزيد من سنتين على تشكيل حكومته، التي شهدت عدة تعديلات جزئية خلال تلك الفترة.