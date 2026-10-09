العاهل المغربي يدعو لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بالمغرب، وإطلاق استراتيجيات جديدة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والتصنيع والاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وشدد الملك على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.