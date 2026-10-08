السنغال “قلقة” من الحالة السياسية لغينيا بيساو

أعربت السنغال عن قلقها من الوضع السياسي في غينيا بيساو، والصعوبات التي اعلنت السلطات في بيساو عن أنها تعرقل تنظيم الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان مشاء اليوم الخميس إن “السلطات الانتقالية أشارت إلى قيود قانونية وتقنية ومؤسسية قد تحول دون احترام الجدول الزمني المحدد سلفاً لتنظيم الاقتراع”.

واكدت السنغال على تمسكها الثابت بالاستقرار في غينيا بيساو وضرورة العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

وشددت الخارجية السينغالية في بيانها على ضرورة احترام للالتزامات تعهدت بها السلطات الانتقالية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وحثت الخارحية السينغالية على أهمية رفع القيود المفروضة على الأنشطة السياسية وبدء حوار بين السلطات والقوى السياسية والاجتماعية.

وكان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية في غينيا بيساو إيليدو فيرا، قد أعلن أن الظروف غير ملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في 6 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن “العديد من الأحزاب السياسية لم تعقد مؤتمراتها لتجديد هيئاتها، ما يعتبر عائقا لتنظيم الانتخابات، حيث أن الآجال التي يحددها القانون لتقديم الترشيحات انتهت في 6 اكتوبر الجاري”.