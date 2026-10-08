إبراهيم الهريم – داكار



قال الوزير الاول في الحكومة الانتقالية في غينيا بيساو إيليدو فيرا إن الظروف غير ملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في 6 ديسمبر المقبل.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء البرتغالية فإن تصريحات الوزير الأول جاءت بعيد لقاء بين الرئيس الانتقالي الجنرال هورتا أنتا جمعه مع عدد من أعضاء الحكومة ولجنة الانتخابات، لمناقشة الوضع الراهن وظروف تنظيم الاقتراع الرئاسي.

وقال الوزير الأول بعيد اللقاء إن الاجتماع خصص لمناقشة الانتخابات العامة المقررة في 6 ديسمبر المقبل، وأوضح أن الحكومة خلصت إلى أن “العديد من الأحزاب السياسية لم تعقد مؤتمراتها لتجديد هيئاتها، ما يعتبر عائقا لتنظيم الانتخابات، حيث أن الآجال التي يحددها القانون لتقديم الترشيحات انتهت في 6 اكتوبر الجاري”.

وأضاف الوزير الأول في الحكومة الانتقالية “يتعين علينا إجراء انتخابات تحترم كل ما ينص عليه القانون، ,وذلك لتجنب أي مشاكل قد تحدث بعد الانتخابات”، معتبرا أنه “لا توجد شروط لإجراء الانتخابات في التاريخ المحدد”.

وكشف عن أن الرئاسة ستعلن في وقت لاحق جدولا جديدا لتنظيم الانتخابات.

وتتقاطع تصريحات الوزير الأول إيليو فيرا مع تصريحات المتحدث باسم لجنة الانتخابات، الذي قال إن تنظيم الاقتراع في الوقت المحدد سلفا، غير ممكن من الناحية الفنية.

من جانبه اعتبر أبرز المعارضين والوزير الاول الأسبق ورئيس البرلمان دومينغو سيموس بيريرا أن “الظروف اللازمة للتوجه إلى صناديق الاقتراع غير متوفرة”، ولم في إحاطة له أمام البرلمان البرتغالي، حول الوضع في بيساو.

وانتقد بيريرا الوضع في بلاده وما وصفه بالتضييق على الحريات وعرقلة جميع الأنشطة السياسية للأحزاب، متسائلا كيف يمكن الحديث عن عودة الوضع إلى طبيعته والاستعداد للانتخابات، في ظل هذه الظروف”.

وحث الوزير الأول الأسبق وأحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في بيساو المجتمع الدولي على ضرورة التدخل، لحث السلطات على تقديم مؤشرات إيجابية، تبرهن على جديتها في العمل على إعادة بناء المؤسسات السياسية، واعتبرا المعارضة طرفا مهما للتحاور، حتى يتسنى للبلاد الخروج من المرحلة الانتقالية وعودة التطبيع السياسي، واستعادة الوضع الدستوري.

وتعيش بيساو مرحلة انتقالية منذ نوفمبر 2025، بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس عمرو سيسوكو امبالو.

وكان امبالو أعلن نهاية سبتمبر الماضي، نيته العودة للبلاد والترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن السلطات العسكرية الحاكمة، ان الظروف غير مناسبة لعودته.

وفي سياق متصل حذر رئيس المجلس العسكري والرئيس الانتقالي الجنرال هورتا انتا “عناصر القوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي” من عدم إلقاء السلاح، والدخول في التشكيلات العسكرية.

وقال في تصريحات نسبتها له وسائل إعلام محلية “إن أفضل وقت لإلقاء السلاح هو الآن”، وذلك في وقت بدأت فيه السلطات تفكيك هذه القوة التي تعرف إعلاميا “بقوات مكافحة الانقلاب”، وهي قوات خاصة تتبع مباشرة للرئيس، أنشأها الرئيس المخلوع عمرو سيسوكو امبالو بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة 2022.

وأكد الجنرال هرتا انتا، وهو قائد سابق للحرس الرئاسي، إن القوة المعنية “غير منظمة بشكل جيد، وأن أيا من عناصرها لم يتم شطبهم من الجيش”.

وتعتبر أوساط إعلامية في بيساو أن تفكيك هذه القوة يأتي في إطار تقليص النفوذ المرتبط بالرئيس المخلوع عمرو سيسوكو إمبالو، وذلك بعد إقالة عدد من المسؤولين المحسوبين عليه، من أبرزهم وزير الداخلية ووزير الصيد والمدير العام للضرائب‫.‬

ويرى م