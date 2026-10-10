تضم 29 وزيرا.. إعلان عن الحكومة الجديدة في موريتانيا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، تشكيلة حكومة جديدة برئاسة المختار ولد اجاي، الذي أعاد تكليفه بالمنصب يوم الجمعة، عقب استقالة الحكومة السابقة.

وقالت الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية إن الحكومة الجديدة كُلفت بمواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأقل دخلا، ودفع التكوين والتشغيل وإشراك الشباب، إلى جانب تنمية المدن والمناطق الداخلية.

وضمت التشكيلة الجديدة محمد عبد الله ولد لولي وزيرا لتمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، ومحمد اسويدات وزيرا للعدل، ومحمد سالم ولد مرزوك وزيرا للخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وبا عثمان وزيرا للدفاع وشؤون أبناء الشهداء والمتقاعدين، والمختار ولد أحمد بوسيف وزيرا للداخلية والتنمية المحلية.

وتولى الحاج ولد الداه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وأحمدو محيميد وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوديورو موسى انكنور وزارة المالية، ومحمد ماء العينين ولد أييه وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.

وعُينت هدى باياه وزيرة للتربية وإصلاح النظام التعليمي، ويعقوب ولد أمين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والناها حمدي مكناس وزيرة للصحة، وآمال مولود وزيرة للمياه والصرف الصحي، ومحمد عبد الفتاح وزيرا للطاقة والنفط.

كما شملت التعيينات مريم بيجل وزيرة للوظيفة العمومية والعمل، وأحمد سالم ابده وزيرا للتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وأحمد باب ولد أعل وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية، وادي ولد الزين وزيرا للمعادن والصناعة، وآيساتا لام وزيرة للصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، وأحمديت ولد الشين وزيرا للتنمية الحيوانية.

وعُين انياك ممادو مامودو وزيرا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وزينب حمدناه وزيرة للتجارة والسياحة، ويحفظو أشريف محمد الشيخ ملاي عبد المالك وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وأعلي ولد الفيرك وزيرا للتجهيز والنقل.

وتولى محمد ببانا وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، مع تكليفه بالناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما عُينت صفية انتهاه وزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومسعودة بحام وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.

وعُين مختار عبد الله وزيرا مكلفا بالأمانة العامة للحكومة، ويعقوب سالم فال وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية مكلفا باللامركزية والتنمية المحلية.