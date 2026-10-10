موريتانيا.. تعيين أمنية عامة جديدة ومستشار في الرئاسة

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، عيساتا با يحي أمينة عامة لرئاسة الجمهورية خلفا لمولاي ولد محمد لغظف، كما عين محمد عالي ولد سيدي محمد وزيرا مستشارا لدى الرئاسة، وفق إعلانين للرئاسة.

ويأتي التعيينان غداة تجديد ولد الشيخ الغزواني الثقة في المختار ولد اجاي، الذي أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته.

وقال ولد اجاي، في تصريح عقب تكليفه، إنه سيبدأ فورا إعداد مقترح لتشكيلة الحكومة الجديدة، موضحا أن الرئيس وجه بأن تتمتع بالكفاءة السياسية والفنية اللازمة لمواصلة تنفيذ برنامجه «طموحي للوطن».

وأضاف أن الحكومة المرتقبة مطالبة بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية ذوي الدخل المحدود، إلى جانب دفع التكوين والتشغيل وإشراك الشباب وتمكينهم، وتحقيق التنمية المحلية في المدن والمناطق الداخلية.

وتولى ولد اجاي رئاسة الحكومة في أغسطس 2024، قبل أن يجدد الرئيس تكليفه يوم الجمعة، عقب استقالة الحكومة.